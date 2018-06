Federer vence Coric de virada, obtém nova marca e buscará o hexa em Indian Wells

Roger Federer sofreu muito, mas venceu o croata Borna Coric por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/4, neste sábado, em 2h20min de confronto, e garantiu vaga na decisão do Masters 1000 de Indian Wells. Assim, o suíço se credenciou para buscar o hexacampeonato do importante torneio norte-americano, do qual ele é o atual campeão e onde também ergueu a taça em 2004, 2005, 2006 e 2012.

O resultado obtido de forma complicada pelo número 1 do mundo sobre o jovem de 21 anos que ocupa a 49ª posição do ranking também fez Federer emplacar mais uma marca entre as inúmeras de sua carreira. Invicto em 2018, no qual acumula os títulos do Aberto da Austrália e do ATP 500 de Roterdã, ele agora acumula 17 vitórias seguidas e superou a sua marca pessoal de triunfos consecutivos em um início de temporada, que eram as 16 partidas de invencibilidade no começo de sua trajetória em 2006

Com a vitória sobre Coric no piso duto de Indian Wells, Federer buscará neste domingo, na final marcada para começar às 17 horas (de Brasília), o 98º título de simples de sua carreira. O seu rival na decisão será o vencedor do confronto entre o argentino Juan Martín del Potro e o canadense Milos Raonic, que se enfrentam na outra semifinal ainda neste sábado.

O suíço, porém, certamente chegará bastante desgastado para esta final, pois penou para confirmar favoritismo neste sábado. Exibindo uma grande atuação, o croata surpreendeu já a partir do primeiro set, no qual confirmou todos os seus saques sem oferecer chances de quebra e converteu um de dois break points para fechar a parcial em 7/5 e abrir vantagem.

No segundo set, por sua vez, o croata também voltou a quebrar o serviço de Federer e colocou muita pressão sobre o suíço, que conseguiu se salvar ao aproveitar duas de sete chances de ganhar games no saque do rival para fazer 6/4 e empatar o duelo.

Na terceira parcial, Coric voltaria a quebrar primeiro o saque de Federer e repetiria a dose sétimo game. Porém, o favorito, mesmo cansado, converteu três de quatro break points na parcial e repetiu o 6/4 que lhe garantiu a vitória.

Essa foi a segunda vitória de Federer em dois jogos contra Coric no circuito da ATP. A anterior ocorreu no Torneio de Dubai de 2015, quando o recordista de títulos de Grand Slam arrasou o jovem adversário com parciais de 6/2 e 6/1.