Federer vence de virada e enfrenta Bellucci pela primeira vez em Indian Wells

INDIAN WELLS - Roger Federer sofreu, mas confirmou o seu favoritismo ao vencer o canadense Milos Raonic por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (4/7), 6/2 e 6/4, em jogo encerrado no início da madrugada desta quarta-feira (no horário de Brasília). Com isso, o tenista suíço avançou às oitavas de final do Masters 1.000 de Indian Wells e irá enfrentar o brasileiro Thomaz Bellucci.

Terceiro cabeça de chave do torneio norte-americano, Federer vai enfrentar o tenista número 1 do Brasil pela primeira vez, sendo que o brasileiro nem precisou jogar na terceira rodada para se garantir nas oitavas. Ele acabou sendo beneficiado pela desistência do russo Nikolay Davydenko, que foi mais uma vítima da virose que tirou outros jogadores dos torneios masculino e feminino de Indian Wells, e agora terá a chance de medir forças com o recordista de títulos de Grand Slam.

Embalado pela conquista dos títulos de Roterdã e Dubai neste ano, Federer obteve a sua 11.ª vitória consecutiva ao bater Raonic e luta pelo seu quarto título em Indian Wells, depois de ter sido campeão em 2004, 2005 e 2006. Para passar pela jovem revelação canadense na terceira rodada, no primeiro confronto travado com o rival de 21 anos e atual 27.º do ranking mundial, o suíço precisou reagir após ser superado no tie-break do primeiro set.

Federer salvou o único break point cedido ao adversário na primeira parcial e, sem quebras obtidas pelos dois tenistas, Raonic levou a melhor no desempate. A partir do segundo set, porém, o suíço aproveitou duas de três chances de quebrar o saque do rival e empatou o jogo ao vencer por 6/2. E, na derradeira parcial, o tenista número 3 do mundo converteu o único break point cedido pelo canadense, confirmou todos os seus saques e garantiu o triunfo de virada ao aplicar 6/4.

Com dez aces cada um, Federer e Raonic mostraram força no saque, com o qual o suíço ganhou 88% dos pontos que disputou quando encaixou o primeiro serviço, enquanto o canadense contabilizou 76% de aproveitamento na mesma condição.

Em outro duelo encerrado no início da madrugada desta quarta-feira, o argentino David Nalbandian derrotou o sérvio Janko Tipsarevic por 2 sets a 1, com 6/3, 3/6 e 6/3, eliminou o 10.º cabeça de chave em Indian Wells e foi às oitavas de final. Agora, por um lugar nas quartas, o tenista sul-americano irá encarar o francês Jo-Wilfried Tsonga, que na terceira rodada superou o checo Radek Stepanek, também por 2 a 1.