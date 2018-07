Federer vence e encara Soderling em Xangai

O suíço Roger Federer conquistou outra boa vitória no Masters 1000 de Xangai, nesta quinta-feira, e garantiu vaga nas quartas de final da competição chinesa. Terceiro do ranking mundial, Federer superou o italiano Andreas Seppi por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Nas quartas, o ex-líder do ranking terá um difícil confronto diante do sueco Robin Soderling, quinto do mundo, que passou pelo espanhol David Ferrer também por 2 a 0. Federer perdeu apenas uma de 14 partidas contra Soderling, em Roland Garros deste ano. E venceu a última delas, no US Open.

O Grand Slam norte-americano, aliás, foi a última competição de Federer antes de tirar um período de descanso. Depois de ser eliminado pelo sérvio Novak Djokovic na semifinal do US Open, o suíço só voltou a jogar na estreia de Xangai, quando passou por John Isner por 6/3 e 6/4 - o mesmo placar da vitória sobre Seppi nesta quinta-feira.