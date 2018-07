Federer vence e vai à semifinal do Masters de Paris

O suíço, que nunca ganhou o torneio, perdeu apenas três pontos quando sacou no primeiro set, que durou 20 minutos.

Federer começou o jogo com um ace e conseguiu mais 17 jogadas deste tipo para assegurar uma vaga na próxima fase, em que enfrentará Andy Murray ou Gael Monfils.

Melzer reagiu melhor aos serviços do adversário no segundo set, mas cometeu um grande erro no tiebreak. No 4-4, ele jogou um voleio fácil para a rede e Federer caminhou para a vitória com um ace e uma devolução vencedora.

"Não posso dizer que é um alívio estar na semifinal, mas estou feliz", disse Federer aos jornalistas. "Fiz um primeiro set maravilhoso, sendo agressivo nas devoluções e sacando muito bem. Foi um set perfeito."

A outra semifinal do torneio será disputada entre o francês Michael Llodra e o sueco Robin Soderling.

Após vencer Novak Djokovic de maneira surpreendente, Llodra superou o russo Nikolay Davydenko por 7-5 e 6-1, enquanto Soderling derrotou o norte-americano Andy Roddick por 7-5 e 6-4.

Llodra teve mais uma boa atuação em Paris, no ataque, para conter o ritmo de fundo de quadra do 10o cabeça-de-chave.

"Não foi fácil confirmar minha vitória contra Djokovic (com outra vitória). Mas não quero que termine por aqui", disse Llodra em entrevista na quadra.

"Será difícil contra Soderling porque ele é um ótimo jogador em quadra rápida e está confiante", acrescentou o francês.