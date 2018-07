Federer vence em 54 minutos e vai à semifinal em Dubai

DUBAI - O suíço Roger Federer se classificou às semifinais do Torneio de Dubai, que dá 500 pontos ao campeão no ranking da ATP, sem dar qualquer chance ao seu adversário. Nesta quinta-feira, o número 2 do mundo avançou ao derrotar o russo Nikolay Davydenko, 46º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, em apenas 54 minutos.

A vitória fácil confirmou o excelente retrospecto de Federer diante de Davydenko. Agora, o suíço soma 19 vitórias em 21 confrontos com o russo, incluindo um outro triunfo neste ano, no Aberto da Austrália. Soberano, Federer fez cinco aces na partida, ganhou 84% dos pontos disputados no seu primeiro serviço, não teve o seu saque ameaçado e converteu quatro de sete break points, sendo dois em cada set.

Na primeira parcial, o suíço conseguiu duas quebras de serviço, no terceiro e quinto games, abriu 5/1 e venceu por 6/2. A situação se repetiu no segundo set, quando o número 2 do mundo converteu break points exatamente nos mesmos games para vencer novamente por 6/2 e se garantir nas semifinais do Torneio de Dubai.

O próximo adversário de Federer será o checo Tomas Berdych, contra quem está em vantagem de 11 a 5 no confronto direito e que nesta quinta eliminou o russo Dmitry Tursunov. A outra semifinal será entre o sérvio Novak Djokovic e o argentino Juan Martin del Potro.