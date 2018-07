Federer vence em jogo 1.000 e vai à semi no Aberto da Austrália

Roger Federer disputou nesta terça-feira, 24, o seu milésimo jogo como profissional da forma com a qual está mais acostumado: vencendo. Na data histórica para a sua vitoriosa carreira, o suíço bateu o argentino Juan Martín del Potro por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 6/2, e foi o primeiro tenista a garantir vaga na semifinal desteAberto da Austrália.

Quatro vezes campeão do Grand Slam realizado em Melbourne, o tenista número 3 do mundo desta vez não deu chances a Del Potro, que superou Federer na final do US Open de 2009, mesmo ano em que o argentino também levou a melhor sobre o rival no ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores jogadores de uma temporada.

Com o triunfo sobre Del Potro, o seu oitavo em dez jogos com o tenista sul-americano, o recordista de títulos de Grand Slam terá pela frente na semifinal o vencedor do confronto entre o espanhol Rafael Nadal e o checo Tomas Berdych, que se enfrentam em outro jogo programado para acabar nesta terça-feira.

Essa foi a 814.ª vitória de Federer naquele que foi o seu milésimo jogo em um torneio profissional de simples, sendo que ela o deixou próximo de alcançar uma outra marca histórica. Agora ele acumula 232 triunfos em torneios de Grand Slam, ficando a apenas um da marca de 233 de Jimmy Connors, recordista maior nesta série que engloba as quatro competições mais importantes do circuito (Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open). E, caso vença a semifinal e seja campeão no domingo, o suíço irá superar o ex-tenista norte-americano.

O astro nascido na Basileia ainda entrou para um repleto grupo de tenistas ao completar 1.000 jogos nesta terça. Além dele, apenas Connors, recordista de atuações como profissional, com 1.479, Ivan Lendl (1.310), Guillermo Vilas (1.197), Andre Agassi (1.144), Stefan Edberg (1.076) e John McEnroe (1.073) passaram da milésima partida como profissional até hoje.

Para superar Del Potro nesta terça, Federer aproveitou cinco de oito chances de quebrar o saque do argentino, que só converteu um de seis break points. Para completar, o suíço ganhou 89% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço e obteve 38 winners, contra apenas 20 de seu adversário.

Após a vitória desta terça, Federer admitiu: "São muitos jogos e muito tênis". E o suíço festejou o fato de ter conseguido usar com eficiência o seu rico repertório de jogadas no seu milésimo jogo como profissional. "Eu fui capaz de variar bem (as jogadas) e controlar a bola, e desta forma logo me senti confiante, e isso me ajudou a usar todos os aspectos do meu jogo", comemorou.