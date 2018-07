Federer vence espanhol sem sustos e avança às quartas em Xangai

Estadão Conteúdo 09 Outubro 2014 | 11h57

Na sua estreia, na última quarta-feira, Federer precisou salvar cinco match points do argentino Leonardo Mayer. Já diante de Bautista Agut, o suíço foi soberano. No primeiro set, ele não teve o seu saque ameaçado, desperdiçou cinco break points, mas converteu o sexto, no décimo game, para fechar a parcial em 6/4.

O segundo set foi mais tranquilo, com Federer abrindo 3/0 com uma quebra de saque no segundo game. Depois, no oitavo game, aproveitou mais um break point para vencer a parcial por 6/2 e o jogo em 2 sets a 0, se garantindo nas quartas de final em Xangai.

Esta foi a segunda vitória de Federer em dois confrontos com Bautista. Em busca do seu primeiro título do Masters 1000 chinês, Federer agora vai encarar o francês Julien Benneteau, número 30 do mundo, que venceu o norte-americano Jack Sock (6/3 e 6/4). O suíço lidera o confronto direto por 5 a 2.