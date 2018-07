Federer vence belga e encara Berdych nas quartas na Austrália

O suíço Roger Federer se garantiu nas quartas de final do Aberto da Austrália com uma grande atuação. Neste domingo, no encerramento da programação do dia em Melbourne, o número 3 do mundo derrotou o belga David Goffin, 16º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/1 e 6/4, em 1 hora e 28 minutos, na Rod Laver Arena.

A disputa de jogos longos levou Federer a entrar em quadra apenas às 22h45 (hora local) neste domingo, mas o suíço não prolongou muito o su dia em Melbourne, tendo uma atuação segura diante de Goffin. Assim, ampliou para 4 a 0 a sua vantagem no confronto direto com o belga.

No primeiro set da partida, Federer abriu 4/1 logo após conseguir uma quebra de saque no quarto game. Depois, ainda converteu mais um break point, no oitavo game para fazer 6/2, fechando uma parcial em que disparou três aces e dez winners, sem ter o seu saque ameaçado.

O segundo set foi bem parecido. Federer seguiu soberano, confirmando seu saque com facilidade. E o suíço conseguiu duas quebras de serviço, no quarto e sexto games, dessa vez vencendo a parcial, em que conseguiu 15 winners, em 6/1.

Embalado, Federer começou o terceiro set com uma quebra de serviço e ampliou a sua vantagem para 4/1 ao converter um break point no quinto game. Goffin devolveu uma das quebras no sexto game e passou a confirmar o seu saque, mas não conseguiu impedir o triunfo do suíço por 6/4 e 3 sets a 0.

Classificado às quartas de final do Aberto da Austrália, Federer agora terá pela frente o checo Tomas Berdych, o sexto colocado no ranking da ATP. E o suíço está em vantagem de 15 a 6 no confronto direto.