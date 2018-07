Federer vence fácil bósnio e vai às oitavas em Roland Garros

O suíço Roger Federer está garantido nas oitavas de final de Roland Garros. Nesta sexta-feira, com uma atuação consistente, o número 2 do mundo avançou no Grand Slam parisiense, disputado em quadras de saibro, ao vencer o bósnio Dhamir Dzumhur, 88º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 6/2, em 1 hora e 28 minutos.

Federer terminou o jogo com 38 winners, 12 a mais do que Dzumuhur, e cometeu 22 erros não-forçados, dois a menos do que seu oponente, avançando às oitavas de final pela 11ª vez seguida - a última queda precoce em Paris foi em 2004, quando perdeu na terceira rodada para o brasileiro Gustavo Kuerten.

Depois de ter dificuldades no início do jogo, Federer conseguiu a primeira quebra de serviço da partida no quinto game, depois fechando a parcial inicial em 6/4.

Embalado, o suíço conseguiu uma quebra de saque logo no primeiro game do segundo set, obtendo outra no quinto. Federer chegou a abrir 5/1, perdeu seu saque no sétimo game, mas converteu outro break point no oitavo game para aplicar 6/4 em Dzumhur.

O terceiro set também foi dominado por Federer. O suíço conseguiu uma quebra de saque no quarto game e outra no oitavo, fechando a parcial em 6/2 e o jogo em 3 a 0, avançando em Roland Garros. O próximo adversário do suíço sairá do duelo entre o francês Gael Monfils (14º colocado no ranking) e o uruguaio Pablo Cuevas (23º)

Também nesta sexta, o francês Richard Gasquet fez a alegria da torcida local ao vencer o quinto set do duelo com o argentino Carlos Berlocq, que foi interrompido na quinta-feira por causa da falta de luz natural. O número 21 do mundo abriu 3/0 com rapidez e fechou a parcial em 6/1 diante do 101º colocado no ranking.

O placar da partida, então, foi de 3 sets a 2, com parciais de 3/6, 6/3, 6/1, 4/6 e 6/1 para Gasquet. Na terceira rodada, Gasquet terá pela frente o sul-africano Kevin Anderson, número 17 do mundo.

Já o russo Teymraz Gabashvili, número 74 do mundo, avançou às oitavas de final ao bater o checo Lukas Rosol, 43º colocado no ranking, por 3 sets a 0, com um triplo 6/4. Seu próximo oponente será o japonês Kei Nishikori, número 5 do mundo, que passou de fase sem precisar entrar em quadra, pois o alemão Benjamin Becker, seu oponente na terceira rodada, abandonou o torneio.