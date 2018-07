Federer vence fácil às quartas em Montecarlo; Melo avança nas duplas

Roger Federer não teve maiores dificuldades para confirmar favoritismo e garantir vaga nas quartas de final do Masters 1000 de Montecarlo. Terceiro cabeça de chave da competição realizada em quadras de saibro no principado monegasco, o tenista suíço avançou ao vencer nesta quinta-feira o espanhol Roberto Bautista Agut por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em apenas 68 minutos.

Com o triunfo, o recordista de títulos de Grand Slam se credenciou para encarar na próxima fase o vencedor da partida entre os franceses Jo-Wilfried Tsonga e Lucas Pouille, também programada para ser encerrada nesta quinta-feira.

Federer está fazendo em Montecarlo a sua volta às quadras e estreou na competição vencendo o também espanhol Guillermo García López, na última terça-feira. O astro estava sem jogar desde sua eliminação nas semifinais do Aberto da Austrália, em janeiro, por causa de uma cirurgia no joelho esquerdo. Era para o atual número 3 do ranking mundial ter retornado ao circuito profissional no Masters 1000 de Miami, mas ele precisou adiar sua volta por causa de um problema estomacal que o impediu de entrar em ação nos Estados Unidos.

Ainda sem perder sets nesta edição do Masters de Montecarlo, Federer voltou a exibir uma atuação sólida. Além de confirmar todos os seus saques no jogo, converteu três de seis break points para encaminhar o triunfo em sets diretos diante de Agut, hoje o 17º colocado do ranking da ATP.

Foi a quinta vitória de Federer em cinco duelos com o espanhol, que no ano passado já havia sido superado pelo rival por duas vezes, no Masters 1000 de Cincinnati e em Wimbledon.

DUPLAS

O brasileiro Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig confirmaram a condição de cabeças de chave número 2 do torneio de duplas em Montecarlo e também foram às quartas de final nesta quinta-feira. Eles venceram o espanhol David Marrero e o francês Benoit Paire por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/2.

Embora tenham sofrido duas quebras de saque durante o duelo, ambas ocorridas no equilibrado primeiro set, Melo e Dodig foram dominantes na segunda parcial e ao total converteram quatro de nove break points para liquidar o confronto.

Com a vitória, o brasileiro e o croata irão enfrentar na próxima fase o filipino Treat Huey e o bielo-russo Max Mirnyi, que nas oitavas de final eliminaram os poloneses Lukas Kubot e Marcin Matkowski com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3.

Caso volte a vencer, Melo poderá travar um duelo contra o seu compatriota Bruno Soares nas semifinais. Para isso ocorrer, Soares e o britânico Jamie Murray, cabeças de chave número 4, precisam derrotar na próxima fase o indiano Rohan Bopanna e o romeno Florin Mergea.