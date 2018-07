Federer vence fácil na estreia em Roland Garros

O atual campeão da chave masculina de Roland Garros estreou com uma vitória tranquila. Nesta segunda-feira, o suíço Roger Federer derrotou o australiano Peter Luczak, número 71 do mundo, por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/1 e 6/2, em 1 hora e 48 minutos.

No primeiro set, o suíço conseguiu uma quebra de serviço no décimo game, se aproveitando de uma dupla falta do adversário, e fechou a parcial em 6/4. No set seguinte, com um ritmo de jogo melhor, obteve duas quebras de serviço e venceu por 6/1. Federer fechou a partida com tranquilidade no terceiro set por 6/2 ao obter mais duas quebras de serviço.

No total, Federer conseguiu 41 winners contra 30 de Luczak. Além disso, cometeu apenas 11 erros não forçados, contra 21 do oponente australiano.

Federer vai enfrentar o colombiano Alejandro Falla, número 70 do mundo, na segunda rodada de Roland Garros. Os dois tenistas já se enfrentaram duas vezes, ambas com vitórias do suíço, em Wimbledon, em 2004, e no Grand Slam francês, em 2006.

O norte-americano John Isner derrotou o casaque Andrey Golubev por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 6/2. O suíço Marco Chiudinelli será o adversário do cabeça de chave número 17 na segunda rodada em Roland Garros.

O suíço Stanilas Wawrinka estreou com um triunfo tranquilo sobre o checo Jan Hajek por 3 sets 0, com parciais de 6/1, 6/3 e 6/3. Agora, o cabeça de chave número 20 medirá forças com o alemão Andreas Beck, que passou pelo italiano Paolo Lorenzi.

O espanhol Feliciano Lopez, cabeça de chave número 27, foi derrotado na estreia pelo alemão Julian Reister por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 7/6 (7/5) e 6/2. Agora, Reister vai duelar com o belga Oliver Rochus, que eliminou o francês Benoit Paire.