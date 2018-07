Federer vence fácil Nieminen na estreia em Istambul

O triunfo nesta quarta ampliou o excelente retrospecto de Federer diante de Nieminen, agora com 15 vitórias e nenhuma derrota. Seu adversário nas quartas de final será o espanhol Daniel Gimeno-Traver, número 62 do mundo, que nesta quarta passou pelo casaque Mikhail Kukushkin, 56º colocado no ranking, com um duplo 6/3. O duelo será inédito.

Nesta quarta, Federer disparou nove aces e não teve o seu saque ameaçado por Nieminen, além de ter convertido três de sete break points. O suíço começou a partida com uma quebra de serviço no primeiro game, que se repetiu no quinto, para fechar o set em 6/2.

A segunda parcial foi bem mais equilibrada. O suíço só conseguiu uma quebra de serviço, no 11º game. Depois confirmou o seu saque, fechando a parcial em 7/5 e o jogo em 2 sets a 0.

Também nesta quarta, o colombiano Santiago Giraldo (50º colocado no ranking) avançou às oitavas de final ao derrotar o russo Andrey Rublev (292º) por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 6/3. Seu próximo oponente vai ser o argentino Diego Schwartzman (63º), que passou pelo austríaco Jurgen Melzer (83º) por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/2.