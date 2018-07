Federer vence Gasquet e encara Djokovic em decisão

Ainda sem perder sets na competição, o número dois do mundo venceu a primeira parcial com facilidade, sem ter o saque ameaçado. E só encontrou dificuldade no segundo set, quando Gasquet reagiu e chegou a quebrar o serviço do suíço. No entanto, Federer faturou quatro games em sequência e virou o marcador, fechando a partida em 1h13min.

No sábado, Federer terá pela frente seu algoz nas semifinais do Aberto da Austrália, em janeiro, e no US Open, em 2010. Djokovic, número três do mundo, contou com o abandono do checo Tomas Berdych no terceiro set para chegar à decisão. O sérvio liderava o placar por 6/7 (5/7), 6/2 e 4/2, quando o rival sentiu uma lesão.

Federer e Djokovic vão se enfrentar pela 21.ª vez no circuito profissional. O suíço leva vantagem, com 13 vitórias. O sérvio venceu o último confronto, na Austrália, mas vinha de três derrotas consecutivas, todas no final do ano passado.