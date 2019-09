Federer vence Kyrgios e Time Europa mantém vantagem sobre Time Mundo na Laver Cup

Com a ajuda de Roger Federer, o Time Europa manteve sua vantagem diante do Time Mundo na Laver Cup, competição que está sendo realizado em Genebra. Jogando em casa, o ídolo suíço derrotou o australiano Nick Kyrgios de virada neste sábado, segundo dia do torneio.

O atual número 3 do mundo, que, ao lado do alemão Alexander Zverev, havia vencido a parceria formada pelo canadense Denis Shapovalov e o norte-americano Jack Sock na sexta-feira, teve dificuldades para despachar Kyrgios, uma vez que perdeu o primeiro set por 6/7 para o polêmico australiano, mas cresceu nas duas parciais seguintes, vencidas por 7/5 e 10/7 e conquistou mais um triunfo na competição da qual ele é a principal atração ao lado de Rafael Nadal.

Federer, que permanece invicto nos jogos individuais da Laver Cup ao vencer sua quinta partida em três anos do torneio, agradeceu ao apoio maciço dos mais de 17 mil torcedores presentes na moderna arena em Genebra. A torcida aplaudiu o suíço com frequência e vaiou Kyrgios quando este arremessou sua raquete no chão.

"A multidão podia sentir, eu podia sentir. Eu precisava de um pouco de energia, mas você não pode fazer isso se não fizer boas jogadas e se Nick estiver jogando muito bem", afirmou. "Eu preciso de alguns protetores de ouvido na próxima vez, foi simplesmente fenomenal", acrescentou.

Mais cedo, o norte-americano John Isner derrotou o alemão Alexander Zverev por 2 sets a 1, com parciais de 6/7, 6/4 e 10/1. Com os resultados do dia, o Time Europa acumula quatro vitórias contra duas do Time Mundo.

Ainda haverá mais dois jogos neste sábado, um individual e outro em duplas. O destaque será a presença do espanhol Rafael Nadal, que estará nos dois confrontos. Primeiro, ele entra em quadra para enfrentar o canadense Milos Raonic. Na sequência, o número 2 do mundo formará dupla com o grego Stefanos Tsitsipas no duelo diante da parceria formada pelo australiano Nick Kyrgios e o norte-americano Jack Sock.

Os jogos do segundo dia de evento valem dois pontos para a classificação geral, enquanto que cada uma das partidas de domingo vale três pontos.

Agora na Suíça, a Laver Cup, disputada em quadra indoor, passou por Praga e Chicago nas edições anteriores. No ano passado, o destaque foi a dupla formada por Federer e o sérvio Novak Djokovic. A parceira, no entanto, não teve o mesmo sucesso da dupla composta pelo suíço e por Rafael Nadal em 2017. O feito chegou a disputar o Prêmio Laureus na categoria Melhor Momento Esportivo, mas perdeu para a homenagens às vítimas do acidente aéreo da Chapecoense.

Além da presença de grandes tenistas, a Laver Cup chama a atenção em razão do apelo visual. A incomum quadra dura preta recebe forte iluminação e a transmissão de televisão é repleta de recursos tecnológicos, com câmeras e ângulos diferentes dos usuais, transformando a quadra em um palco.