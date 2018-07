Federer vence na estreia em Miami e amplia série invicta

Em Miami, Federer estreou já na segunda rodada do torneio, por ser o cabeça de chave número 3, jogando neste sábado diante do norte-americano Ryan Harrison, que tem apenas 19 anos e ocupa o 73º lugar no ranking mundial. E o suíço de 30 anos ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/3), em 1 hora e 23 minutos de partida.

Recordista de títulos de Grand Slam, com 16 troféus, Federer tenta aproveitar a boa fase para ser campeão do Masters de Miami pela terceira vez na carreira - ganhou também em 2005 e 2006. Seu próximo desafio será outro tenista norte-americano, Andy Roddick, atual número 34 do mundo, que também se classificou neste sábado.

Roddick ganhou fácil do luxemburguês Gilles Muller por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, e garantiu sua presença na terceira rodada do Masters de Miami. O problema é que seu desafio agora será enfrentar Federer, contra quem leva enorme desvantagem no histórico do confronto: são 21 vitórias do suíço em 23 jogos entre eles.

Outro favorito que estreou com vitória em Miami neste sábado foi o espanhol David Ferrer, cabeça de chave número 5 do torneio. Ele derrotou o australiano Bernard Tomic por 2 sets a 0, com um duplo 6/4. E vai enfrentar agora o francês Julien Benneteau, que eliminou o alemão Benjamin Becker com o triunfo por 3/6, 6/3 e 7/6 (7/4).

Em outros resultados do dia, o espanhol Fernando Verdasco derrotou o alemão Bjorn Phau por 6/3 e 6/0, o francês Richard Gasquet ganhou do alemão Cedrik-Marcel Stebe por 6/3, 6/7 (6/8) e 6/2, o também francês Gael Monfils venceu o ucraniano Sergei Bubka com duplo 6/4 e o croata Marin Cilic eliminou o russo Igor Kunitsyn por 6/3 e 7/6 (7/1).