Federer vence ucraniano e avança à semifinal em Dubai

DUBAI - O suíço Roger Federer venceu o ucraniano Sergiy Stakhovsky por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, nesta quinta-feira, e garantiu vaga na semifinal do Torneio de Dubai.

Com o resultado, o atual segundo colocado do ranking mundial lutará por uma vaga na decisão.

Apesar de ter entrado em quadra como franco favorito, Federer chegou a ter o seu saque quebrado no primeiro set, mas logo impôs a sua maior categoria diante do rival da Ucrânia.

O suíço aproveitou três das nove oportunidades que teve de quebrar o saque do adversário, que só foi feliz justamente em apenas uma das nove chances que recebeu de ganhar no serviço do recordista de títulos de Grand Slam.

Federer, por sua vez, ganhou 71% dos pontos que disputou quando usou o primeiro serviço, enquanto Stakhovsky venceu 70% nesta mesma condição. Porém, ele só acertou 53% dos seus primeiros saques, contra 63% do suíço.