Federer vira sobre russo e conquista 1º título no ano

HALLE - Chegou ao fim neste domingo o jejum de títulos de Roger Federer. O suíço, forte concorrente para quando se aposentar ser eleito o maior tenista de todos os tempos, precisou de mais de cinco meses para conquistar sua primeira taça de 2013. Ela veio na grama do Torneio de Halle, na Alemanha, com vitória de 2 sets a 1, de virada, sobre o russo Mikhail Youzhny, parciais de 6/7(5/7), 6/3 e 6/4.

Atualmente o número 3 do mundo (muito atrás de Novak Djokovic, mas também de Andy Murray), Federer não conquistava um título desde agosto de 2012, quando venceu o Masters 1.000 de Cincinnati. Depois disso, ainda no ano passado, perdeu as finais do Torneio de Basel (em sua casa) e o Masters.

Neste ano, havia disputado sete torneios. Foi semifinalista do Aberto da Austrália e caiu nas quartas de final de Roland Garros. Sua única final até este fim de semana havia sido no Masters 1.000 de Roma, quando foi atropelado por Rafael Nadal.

O fim de jejum veio duas semanas antes do início de Wimbledon. Por ser um torneio que só distribui 250 pontos ao campeão, poucos grandes nomes foram a Halle. Além de Federer, só Richard Gasquet, em nono, era um dos 10 melhores do ranking mundial.

Na final, o suíço encarou Youzhny, número 29 do mundo e um velho freguês. O jogo deste domingo foi o 16º entre eles, sempre com o mesmo resultado: vitória de Federer. Dessa vez Youzhny pelo menos teve um motivo para comemorar: ganhou um set contra o suíço pela quarta vez.