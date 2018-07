Federer volta às quadras com vitória sobre espanhol

Afastado das quadras desde a sua eliminação nas semifinais do Aberto da Austrália, Roger Federer enfim está de volta. E com vitória. Nesta terça-feira, o número 3 do mundo avançou na sua estreia no Masters 1000 de Montecarlo, disputado em quadras de saibro, ao superar o espanhol Guillermo García López, 38º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Após o Aberto da Austrália, em razão de dores no joelho esquerdo, Federer passou por uma artroscopia. O suíço, então, marcou o seu retorno às quadras para o Masters 1000 de Miami, mas precisou postergá-lo em razão de um problema estomacal que o impediu de entrar em ação nos Estados Unidos.

Nesta terça, então, Federer enfim fez o seu retorno às quadras. Ele teve pela frente o algoz do brasileiro Thomaz Bellucci na primeira rodada em Montecarlo e confirmou o seu bom retrospecto diante de García López, conquistando o quarto triunfo em quatro duelos com o espanhol.

A vitória classificou Federer para as oitavas de final do Masters 1000 de Montecarlo, que abre o giro de torneios europeus em quadras de saibro, uma competição que ele nunca venceu - foi vice em 2006, 2007, 2008 2014. E o seu próximo adversário sairá do duelo entre o também espanhol Roberto Bautista Agut, número 17 do mundo, e o francês Jeremy Chardy, 33º colocado no ranking.

No seu quarto confronto com García López, Federer permaneceu em quadra por 1 hora e 14 minutos. No primeiro set, após um início equilibrado, o suíço conseguiu uma quebra de saque no sexto game, abriu 5/2 e fechou a parcial em 6/3.

Já no segundo set, Federer chegou a fazer 5/1 após converter break points no terceiro e quinto games. O número 3 do mundo perdeu a chance de fechar o jogo no oitavo game, quando perdeu o seu saque, mas não vacilou no décimo, fazendo 6/4 e vencendo o duelo por 2 a 0.

OUTROS JOGOS

Ainda pela primeira rodada do Masters 1000 de Montecarlo, o belga David Goffin, número 13 do mundo, venceu o espanhol Feliciano López (23º), por 7/5 e 6/0. Seu próximo adversário será o espanhol Fernando Verdasco (88º), que aplicou 6/0 e 6/3 no argentino Federico Delbonis.

O japonês Taro Daniel Daniel (90º) bateu o francês Adrian Mannarino (6/3 e 6/4) e será o oponente do austríaco Dominic Thiem na segunda rodada do torneio disputado no Principado de Mônaco.