Feijão atropela argentino na estreia do Rio Open

O brasileiro João Souza, o "Feijão", parece mesmo disposto a mostrar que a chegada à semifinal do Brasil Open na última semana, em São Paulo, não foi apenas fogo de palha. Nesta terça-feira, o número 88 do mundo voltou a mostrar um bom jogo e estreou com vitória no Rio Open, ao fazer 2 sets a 0 sobre o argentino Facundo Arguello, com parciais de 6/2 e 6/1.

Feijão não encontrou maiores dificuldades para eliminar o número 150 do mundo e se mostrou recuperado da decepção na semifinal em São Paulo, quando foi surpreendido pelo desconhecido italiano Luca Vanni. Ele precisou de somente 1h11min para despachar Arguello nesta terça.

O brasileiro errou muito pouco e soube se aproveitar das poucas oportunidades que teve para vencer. Ele salvou os dois break points que cedeu e confirmou os quatro que teve a seu favor. Além disso, venceu 81% dos games em que acertou o primeiro serviço, contra somente 37% de Arguello.

Com a classificação, Feijão se garantiu na segunda rodada, e já conheceu seu adversário. Ele enfrentará o eslovaco Blaz Rola, número 92 do mundo, que derrotou o quinto cabeça de chave, o argentino Leonardo Mayer. Rola estava à frente por 4 a 1 no terceiro set, após perder o primeiro por 6/4 e vencer o segundo por 7/6 (7/3), quando Mayer desistiu.

Nas outras partidas já encerradas do dia, destaque para o italiano Fabio Fognini, cabeça de chave número 4, que sofreu, mas derrotou o checo Jiri Vesely por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 1/6, 7/6 (9/7) e 6/1.

Na segunda rodada, Fognini terá pela frente o espanhol Pablo Andujar, que também sofreu para vencer nesta terça. Em três sets, ele derrotou o italiano Paolo Lorenzi com parciais de 3/6, 6/0 e 6/3. No outro jogo desta terça, o argentino Juan Monaco passou pelo colombiano Santiago Giraldo. Ele vencia por 1 set a 0 e 3/0 na segunda parcial, quando o adversário desistiu.