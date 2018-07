Feijão cai logo na estreia no ATP 250 de Quito

O tênis do Brasil não teve um bom início no ATP 250 de Quito, no Equador, que abre a série de torneios pela América do Sul em quadras de saibro. Nesta terça-feira, o paulista João Souza, o Feijão, atual número 2 do País e 113 do mundo, caiu de virada logo na estreia para o colombiano Alejandro Falla, 122.º colocado do ranking mundial, por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (3/7), 6/1 e 6/4.

A competição na capital equatoriana substitui, a partir deste ano, a que ocorria em Viña del Mar, no Chile. Nas próximas semanas, pela ordem, serão realizados o Brasil Open (ATP 250 em São Paulo), o Rio Open (torneio de nível ATP 500) e o ATP 250 em Buenos Aires, na Argentina. Sera nestes torneios que os tenistas brasileiros se prepararão para o confronto do Grupo Mundial contra os argentinos, no início de março.

Na segunda rodada, que vale como oitavas de final, Alejandro Falla terá pela frente o italiano Paolo Lorenzi, que nesta terça-feira suou para derrotar de virada o espanhol Adrian Menendez por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/4 e 7/6 (7/1).

O torneio em Quito tem o espanhol Feliciano López, número 14 do mundo, como o primeiro cabeça de chave. Ele, o colombiano Santiago Giraldo, o espanhol Fernando Verdasco e o eslovaco Martin Klizan receberam o "bye" da organização por serem os melhores ranqueados e só começarão a disputa a partir da segunda rodada.