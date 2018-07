Feijão deixa o Top 100 do ranking antes de estrear em 2015

O atraso em uma semana do início da temporada 2015 do tênis masculino em comparação ao ano passado provocou alterações no ranking da ATP, atualizado nesta segunda-feira. E um dos afetados acabou sendo o brasileiro João Souza, conhecido como Feijão, que deixou o Top 100 da lista antes mesmo de entrar em quadra pela primeira vez nesta temporada.

Feijão descartou os 125 pontos relativos ao título de 2014 do Aberto de São Paulo, torneio de nível challenger disputado na capital paulista. Assim, ele perdeu 27 posições no ranking e agora está apenas em 117º lugar, com 468 pontos. Nesta semana, ele vai participar do Torneio de Doha, um ATP 250 no Catar, e estreará diante do tunisiano Malek Jaziri.

Se o número 2 do Brasil caiu no ranking, Thomaz Bellucci, o melhor tenista do País na lista ascendeu uma posição, favorecido pela queda do australiano Lleyton Hewitt, campeão do Torneio de Brisbane no ano passado. Com isso, agora ele está na 64ª colocação.

No topo da lista, os principais tenistas perderam pontos, com exceção exatamente do líder, o sérvio Novak Djokovic, que não entrou em quadra na primeira semana da temporada 2014. Assim, ele permaneceu em primeiro lugar com 11.360 pontos e atingiu a 128ª semana como número 1 do mundo.

Djokovic é seguido pelo suíço Roger Federer que perdeu os 150 pontos relativos ao vice-campeonato em Brisbane no ano passado e agora está com 9.625 pontos. Rafael Nadal, o terceiro colocado, descartou os 250 pontos do título de Doha, e passou a somar 6.585, à frente do suíço Stan Wawrinka, que ficou sem os 250 da conquista em Chennai e acumula 5.120, com uma vantagem de apenas 95 para o japonês Kei Nishikori, o quinto colocado no ranking com 5.025 pontos.

O Top 20 da lista registrou uma única queda, a do francês Gael Monfils, vice-campeão em Doha no ano passado. Ele foi ultrapassado pelo norte-americano John Isner e pelo italiano Fabio Fognini, caindo do 18º para o 20º lugar.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1) Novak Djokovic (SER), 11.360 pontos

2) Roger Federer (SUI), 9.625

3) Rafael Nadal (ESP), 6.585

4) Stan Wawrinka (SUI), 5.120

5) Kei Nishikori (JAP), 5.025

6) Andy Murray (GBR), 4.675

7) Tomas Berdych (RCH), 4.600

8) Milos Raonic (CAN), 4.440

9) Marin Cilic (CRO), 4.150

10) David Ferrer (ESP), 4.045

11) Grigor Dimitrov (BUL), 3.645

12) Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.740

13) Ernests Gulbis (LET), 2.455

14) Feliciano López (ESP), 2.130

15) Roberto Bautista (ESP), 2.110

16) Kevin Anderson (AFS), 2.080

17) Tommy Robredo (ESP), 2.015

18) John Isner (EUA), 1.890

19) Fabio Fognini (ITA), 1.790

20) Gael Monfils (FRA), 1.770

64) Thomaz Bellucci (BRA), 753

117) João Souza (BRA), 468

164) André Ghem (BRA), 309

217) Fabiano de Paula (BRA), 224