Feijão é convidado para chave principal do Brasil Open

Segundo melhor brasileiro no ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais), João Souza, o Feijão, foi contemplado, nesta quarta-feira, com um convite para jogar o Brasil Open, torneio do nível ATP 250 que começa na próxima segunda-feira, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

"Tenho sempre boas recordações de São Paulo. Já ganhei títulos na capital paulista e joguei bem o Brasil Open. O Ginásio do Ibirapuera é um ótimo local, as condições costumam ser ideais para o meu jogo, a torcida sempre comparece em peso e tenho certeza que vai apoiar a mim e aos outros brasileiros", comentou Feijão, via assessoria.

Antes de Feijão, número 113 do ranking mundial, a organização do Brasil Open já havia destinado convite para Guilherme Clezar, atualmente na 225.ª colocação da lista e apenas o quinto melhor do País. Em seis participações no torneio, Feijão só ganhou três jogos: um por ano em 2011, 2013 e 2014.