Feijão é eliminado em estreia no quali do Masters de Miami

Em seu primeiro jogo após a boa participação na Copa Davis, João Souza, o Feijão, não conseguiu repetir o desempenho do confronto com a Argentina e foi eliminado logo na primeira rodada do qualifying do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, ele foi derrotado pelo jovem alemão Alexander Zverev, de apenas 17 anos, por 6/3 e 7/5.

Feijão, que vinha de cinco torneios no saibro, teve dificuldades para se adaptar ao piso rápido de Miami. E, diante do bom desempenho de Zverev nesta superfície, não conseguiu parar o rival. O brasileiro, cabeça de chave número 1 do quali, só quebrou o saque do alemão no segundo set, mas não foi o suficiente para equilibrar o duelo. Zverev fechou o jogo após 1h35.

Com a queda precoce de Feijão, o Brasil terá apenas um representante na chave de simples. Thomaz Bellucci entra na competição direto na chave principal. Seu adversário de estreia será o experiente australiano Lleyton Hewitt, ex-número 1 do mundo, de acordo com sorteio realizado nesta segunda. Será o primeiro confronto entre os dois tenistas no circuito profissional.