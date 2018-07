Feijão é eliminado na estreia em Munique com derrota para Andújar

O brasileiro João Souza, o Feijão, foi eliminado logo na sua partida de estreia no Torneio de Munique, ATP 250 alemão disputado em quadras de saibro. Nesta quarta-feira, o número 78 do mundo caiu ao perder para o espanhol Pablo Andújar, 42º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1 hora e 33 minutos.

Andujar entrou em quadra embalado pelo vice-campeonato do Torneio de Barcelona, na semana passada. E com a vitória desta quarta empatou o confronto direto com Feijão em 1 a 1 - havia perdido o duelo anterior, em 2011, em Kitzbühel, na Áustria. Nas oitavas de final em Munique, ele terá pela frente o austríaco Gerald Melzer.

Com um potente saque, Feijão disparou 11 aces contra apenas dois de Andújar, além de ter vencido 73% dos pontos disputados no seu primeiro serviço, diante de um aproveitamento de 78% do espanhol na mesma condição. Mas isso não foi suficiente para impedir a queda do brasileiro, embora o tenha ajudado a salvar oito break points do seu adversário.

Só que Feijão perdeu o seu saque duas vezes, sendo uma em cada set, além de não ter conseguido nenhuma quebra de serviço - só teve um break point em todo o duelo. Já Andújar quebrou o saque de Feijão no terceiro game da primeira parcial e no nono da segunda aplicando um duplo 6/4 no brasileiro, que sofreu a quinta derrota consecutiva.iminado da chave de simples, Feijão ainda vai jogar o torneio de duplas em Munique. Ainda nesta quarta, ele e o dominicano Victor Estrella vão estrear diante do britânico Jamie Murray e do australiano John Peers.