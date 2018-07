Feijão é eliminado nas duplas com derrota de virada na Áustria

Um dia depois de ser eliminado da chave de simples do Torneio de Kitzbühel, João Souza, o Feijão, também deixou a disputa de duplas do ATP 250 austríaco. Nesta quarta-feira, o brasileiro e o checo Jiri Vesely perderam de virada para o polonês Mariusz Fyrstenberg e o mexicano Santiago Gonzalez, cabeças de chave número 3, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 10/5, em 1 hora e 13 minutos.

Feijão e Vesely tiveram um bom início de jogo, especialmente nos momentos de definição dos games, tendo salvo todos os três break points dos adversários no primeiro set e convertendo o único que obtiveram. Assim, fecharam a parcial em 7/5.

No segundo set, porém, Fyrstenberg e Gonzalez se deram melhor, conseguindo a única quebra de serviço da parcial. No match tie-break, Feijão e Vesely venceram apenas 3 dos 8 pontos que disputaram no próprio saque, o que acabou sendo determinante para a derrota por 10/5 e a eliminação no torneio austríaco.

Com a queda de Feijão, o Brasil tem apenas mais um representante em Kitzbühel, o duplista André Sá, que joga com o espanhol Pablo Carreno Busta. E os adversários nas quartas de final serão o também espanhol Nicolás Almagro e o argentino Carlos Berlocq.

Também nesta quarta-feira, o italiano Fabio Fognini avançou às quartas de final na Áustria ao bater o local Dennis Novak (6/1 e 6/2) e agora vai encarar o alemão Philipp Kohlschreiber, que passou pelo colombiano Santiago Giraldo (6/0 e 6/2). Já o argentino Federico Delbonis derrotou o holandês Robin Haase (4/6, 6/2 e 6/2) e duelará nas quartas de final com o francês Paul-Henri Mathieu, algoz do eslovaco Martin Klizan (6/3 e 7/5).