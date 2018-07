Feijão é eliminado por austríaco na estreia no Torneio de Kitzbühel

Não passou da primeira rodada a participação do brasileiro João Souza, o "Feijão", na chave principal do Torneio de Kitzbühel, disputado em quadras de saibro. Nesta segunda-feira, o número 110 do mundo foi eliminado na sua estreia no ATP 250 austríaco ao perder para o local Dominic Thiem, cabeça de chave número 5 e 50º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 3/6 e 7/5, em 2 horas e 40 minutos.

Feijão, que superou o qualifying para entrar na chave principal do torneio austríaco, fez um duelo equilibrado com Thiem. Assim como o seu oponente, o brasileiro converteu um de três break points no primeiro set. A definição da parcial, então, ficou para o tie-break, vencido pelo austríaco.

O segundo set foi dominado por Feijão. O brasileiro perdeu o seu saque uma vez, mas conseguiu duas quebras de serviço em quatro oportunidades e empatou o jogo com o triunfo por 6/3. A terceira parcial acabou ficando marcada pelas várias quebras de saque - foram cinco em 12 games. Thiem conseguiu três delas e avançou para as oitavas de final em Kitzbühel. Seu próximo adversário será o checo Jiri Vesely, que venceu o alemão Jan-Lennard Struff com um duplo 6/4.

Também nesta segunda-feira, o outro cabeça de chave que entrou em quadra foi eliminado na Áustria. O espanhol Pablo Carreno Busta, número 55 do mundo, perdeu para o argentino Máximo Gonzalez, 104º colocado no ranking, por 2 sets a 1 (6/3, 4/6 e 7/5). Agora, o argentino vai encarar o também espanhol Albert Ramos, que passou pelo croata Viktor Galovic (6/7, 7/5 e 6/2).

O austríaco Andreas Haider-Maurer será o adversário de estreia do checo Lukas Rosol após vencer o compatriota Gerald Melzer (6/2 e 7/6). Já o espanhol Pere Riba será o primeiro oponente do italiano Andreas Seppi depois de vencer o alemão Dustin Brown (7/6 e 7/5).