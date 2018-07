Feijão é eliminado por brasileiro naturalizado sueco em Bastad

Não passou do jogo de estreia a participação do brasileiro João Souza, o Feijão, no Torneio de Bastad, ATP 250 disputado em quadras de saibro. Nesta segunda-feira, o número 88 do mundo perdeu para o brasileiro naturalizado Christian Lindell, apenas o 177º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/4, em 1 hora e 55 minutos.

Lindell dominou o duelo no primeiro set, obtendo quebras de serviço no terceiro e sétimo games para fechar a parcial em 6/2. A reação de Feijão veio no segundo set. O brasileiro se aproveitou de duas duplas faltas do sueco no oitavo game para conseguir a quebra de saque. Em seguida, confirmou o seu serviço e venceu a parcial por 6/3.

No terceiro set, Lindell ficou próximo da vitória ao abrir 3/0 com um break point convertido no segundo game. No nono, quando sacava para fechar o jogo, o sueco cometeu duas duplas faltas e perdeu o serviço. Feijão, porém, não se aproveitou e acabou perdendo o seu saque na sequência, culminando na eliminação precoce no Torneio de Bastad.

No outro jogo disputado nesta segunda-feira, o francês Benoit Paire, número 62 do mundo, derrotou o sueco Markus Eriksson (7/6 e 6/3). Seu adversário nas oitavas de final vai ser o belga David Goffin.

Apesar da queda de Feijão, o Brasil segue com representantes em Bastad. O sueco Elias Ymer será o adversário de Thomaz Bellucci. Já Rogério Dutra Silva, que avançou no qualifying nesta segunda ao derrotar o francês Stephane Robert por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, vai encarar o argentino Federico Delbonis.