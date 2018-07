Feijão e Ghem farão duelo brasileiro na 1ª rodada do quali do Aberto da Austrália

As chaves do qualifying do Aberto da Austrália foram sorteadas nesta terça-feira e determinaram um duelo brasileiro já na primeira rodada em Melbourne. Ou seja, no máximo dois dos três tenistas do País que disputarão esta fase da competição terão chance de entrar na chave principal do Grand Slam que começa na próxima segunda-feira.

O confronto entre dois jogadores do Brasil será entre João Souza, o Feijão, e André Ghem. Cabeça de chave número 9 do qualifying, Feijão terá de superar um retrospecto negativo de quatro derrotas em seis jogos diante do seu compatriota.

João Souza, porém, vive momento melhor no circuito profissional e ocupa a 121ª posição do ranking mundial, enquanto o tenista gaúcho é apenas o 219º da ATP. Quem levar a melhor nesta partida terá pela frente na segunda rodada do qualificatório o ganhador do duelo entre o japonês Yuya Kibi e o norte-americano Brian Baker.

O outro brasileiro no qualifying do Aberto da Austrália é Guilherme Clezar, que estreará contra o croata Kristijan Mesaros. Caso triunfe neste início de trajetória rumo à chave principal, ele terá pela frente na segunda rodada o vencedor da partida entre o sérvio Nikola Milojevic e o francês Julien Benneteau.

Hoje integrantes do Top 100 do ranking, os brasileiros Thomaz Bellucci (62º da ATP), Thiago Monteiro (83º) e Rogério Dutra Silva (96º) já estão garantidos na chave principal, que terá os confrontos da primeira rodada sorteados na sexta-feira.