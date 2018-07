Feijão embarca para Austrália de olho na próxima temporada

Número 123 do ranking mundial, João Souza, o Feijão, embarcou nesta quarta-feira para Happy Valley, em Adelaide, na Austrália. Por lá, o tenista iniciará sua temporada a partir da próxima segunda-feira.

"Foi uma boa preparação, três semanas de muito calor e treinamento intenso para chegar firme e largar bem o ano. Defendo poucos pontos nesse início de temporada, se conseguir alguns bons resultados tenho chance de me colocar no top 100, mas o primeiro pensamento é jogar bem e estar afiado nessas primeiras competições", disse Feijão.

Sob o comando de Ricardo Acioly, Feijão passou por três semanas de pré-temporada na nova academia Techset Tennis, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O atleta entrará em quadra logo após o quali do Australian Open, que terá início no dia 10 de janeiro. Após isso, retorna ao Brasil e entra nas disputas dos ATPs na América do Sul. Além de atuar em "casa", o tenista também passará por Quito, no Equador.