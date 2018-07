Feijão faz elogios, mas diz não ser fã de Rafael Nadal

Número 140 do ranking, o brasileiro fez vários elogios ao espanhol, mas não quis colocar o ex-número 1 do mundo com um ídolo seu no tênis. "Não sou fã do Nadal. Eu sou um adversário dele, não tenho que ficar admirando, não posso colocá-lo lá em cima. Tenho de respeitá-lo com qualquer outro jogador, mas admiro muito a carreira dele."

Feijão fez questão, contudo, de dizer que Nadal é um dos atletas mais humildes do circuito. "É um cara que chega no vestiário e fala com todo mundo. Ele e o Federer são assim, por isso estão onde estão. São humildes, carismáticos e pessoas nota 10."

Para a estreia contra Hidalgo, Feijão afirma estar motivado, já que atuou por três vezes - venceu o alemão Dustin Brown, o italiano Gianluca Naso e nesta segunda, na última rodada do quali, o espanhol Javier Marti por duplo 6/4. "Cada um dos jogos foi diferente do outro. Estou em ótimo ritmo por três disputado essas partidas."