Feijão fica com vice-campeonato nas duplas do Torneio de Quito

Em jogo encerrado apenas na madrugada deste domingo, 8, (horário de Brasília), depois de a chuva e problemas com queda de energia atrapalharem a programação de sábado, o brasileiro João Souza, o Feijão, acabou ficando com o vice-campeonato da chave de duplas do Torneio de Quito. Atuando ao lado do dominicano Victor Estrella no ATP 250 equatoriano realizado em piso de saibro, ele foi derrotado na final pela dupla alemã formada por Gero Kretschmer e Alexander Staschko por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/3).

Essa foi a primeira vez que Feijão esteve presente na decisão de um torneio válido pelo circuito da ATP, depois de ter ido às semifinais de simples em Kitzbuhel, na Áustria, em 2011, e em Santiago, no Chile, em 2010.

E ainda não foi desta vez que João Souza pôde comemorar o título de um ATP. Ele acabou atuando ao lado de um parceiro desgastado, pois pouco antes da final de duplas Victor Estrella eliminou o brasileiro Thomaz Bellucci com uma vitória por 2 sets a 0 na semifinal do torneio de simples, em um duelo de uma hora e 57 minutos de duração.

Com o triunfo na semifinal, Estrella terá pela frente na decisão deste domingo o espanhol Feliciano López, cabeça de chave número 1, que na outra semifinal da competição superou o seu compatriota Fernando Verdasco por 2 sets a 0, com duplo 7/6, sendo que ganhou o primeiro tie-break do jogo por 7/5 e o segundo por 7/1.