Feijão fica perto do Aberto da Austrália

MELBOURNE - O brasileiro João Souza, o Feijão, está perto de garantir sua vaga o Aberto da Austrália pela primeira vez. Beneficiado pela desistência do norte-americano James Blake, o tenista deverá ser oficializado na chave principal do primeiro Grand Slam da temporada 2012 nos próximos dias.

Blake anunciou nesta quarta-feira que não jogará o Aberto da Austrália e o Torneio de Brisbane, preparatório para o Grand Slam. Atual número 59 do ranking, o ex-top 10 alegou motivos pessoais, sem dar maiores explicações, para ficar fora do circuito nas primeiras semanas do ano.

O anúncio do americano abre espaço para Feijão na chave principal. O brasileiro era o quarto na lista de espera para entrar direto no Grand Slam, evitando o torneio qualificatório. A vaga ficou mais próxima quando Robin Soderling e Marin Cilic desistiram de competir na Austrália - Karol Beck e Frederico Gil foram os beneficiados.

Na sequência, o terceiro da lista, Jeremy Chardy, recebeu convite da organização e deixou o brasileiro a uma desistência da chave principal. A confirmação da vaga veio com o anúncio de Blake nesta quarta.

Feijão, 104.º do mundo, disputará seu segundo Grand Slam da carreira. Neste ano, ele conseguiu furar o qualificatório e disputou a primeira rodada do US Open, em agosto. Foi eliminado pelo americano Robby Ginepri.