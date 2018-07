Feijão ganha 10 postos no ranking da ATP e Bellucci sobe no Top 100

O ranking da ATP voltou a ser atualizado nesta segunda-feira e trouxe boas notícias para os principais tenistas brasileiros. Entre eles, João Souza, o Feijão, subiu 10 posições e ficou perto de alcançar o Top 100 ao assumir o 106º lugar no geral. Thomaz Bellucci, por sua vez, subiu três postos e agora é o 93º, mesmo depois de ter sido eliminado já na estreia do Torneio de Hamburgo.

Atual número 2 do Brasil, Feijão teve boa ascensão na listagem da ATP depois de ter conseguido avançar à semifinal do Challenger de Poznan, na Polônia. Já os outros dois tenistas do País que figuram no Top 200 são Rogério Dutra Silva e Guilherme Clezar. O primeiro deles subiu uma posição e passou a figurar em 174º no geral, enquanto o segundo caiu dois postos e agora é o 199º.

Já no Top 10, a principal novidade envolveu o espanhol David Ferrer, que subiu do sétimo para o sexto lugar depois de ter ficado com o vice-campeonato em Hamburgo. Ele ultrapassou o canadense Milos Raonic, que passou a ocupar a sétima posição.

A liderança segue nas mãos do sérvio Novak Djokovic, com 13.130 pontos, enquanto o espanhol Rafael Nadal permanece em segundo, com 12.670. Os suíços Roger Federer e Stanislas Wawrinka são respectivamente terceiro e quarto colocados, enquanto o quinto é o checo Tomas Berdych. Atrás de Ferrer e Raonic, o argentino Juan Martín del Potro, o búlgaro Grigor Dimitrov e o britânico Andy Murray fecham, nesta ordem, o Top 10.

Já o argentino Leonardo Mayer, surpreendente algoz de Ferrer na final em Hamburgo, subiu 19 posições e passou a ocupar o posto de atual 27º tenista do mundo.

DUPLAS - Vice-campeões da chave de duplas em Hamburgo, o brasileiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya subiram uma posição no ranking que leva em conta apenas os resultados obtidos nesta temporada e agora figuram no quarto lugar nesta listagem. Assim, eles ficaram mais próximos de alcançar um lugar no ATP Finals, torneio que reunirá as oito parcerias do ano, entre 9 e 16 de novembro, em Londres.

Nesta corrida por um lugar no importante evento realizado na capital inglesa, Soares e Peya ultrapassaram nesta segunda-feira a dupla formada pelo polonês Lukasz Kubot e o sueco Robert Lindstedt, agora quinto colocados. No ranking principal de duplas, o brasileiro e o austríaco são os atuais vice-líderes, atrás apenas dos irmãos norte-americanos Mike e Bob Bryan, estes já garantidos no ATP Finals.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1) Novak Djokovic (SER), 13.130 pontos

2) Rafael Nadal (ESP), 12.670

3) Roger Federer (SUI), 6.070

4) Stanislaw Wawrinka (SUI), 5.770

5) Tomas Berdych (RCH), 4.410

6) David Ferrer (ESP), 4.085

7) Milos Raonic (CAN), 3.920

8) Juan Martín del Potro (ARG), 3.360

9) Grigor Dimitrov (BUL), 3.270

10) Andy Murray (GBR), 3.040

11) Kei Nishikori (JAP), 2.780

12) John Isner (EUA), 2.690

13) Ernests Gulbis (LET), 2.680

14) Richard Gasquet (FRA), 2.370

15) Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 1.910

16) Roberto Bautista Agut (ESP), 1.785

17) Kevin Anderson (AFS), 1.755

18) Tommy Robredo (ESP), 1.745

19) Mikhail Youzhny (RUS), 1.735

20) Fabio Fognini (ITA), 1.725

93) Thomaz Bellucci (BRA), 593

106) João Souza (BRA), 545

174) Rogério Dutra Silva (BRA), 297

199) Guilherme Clezar (BRA), 250