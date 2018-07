Feijão ganha convite para disputar Rio Open e se junta a Thomaz Bellucci

RIO - A organização do Rio Open, que estreará no calendário do tênis mundial no fim de semana, informou nesta segunda-feira que João Souza, mais conhecido como "Feijão", ficará com o segundo convite da chave masculina - o primeiro foi concedido a Thomaz Bellucci.

Feijão é o atual número 1 do Brasil, ocupando a 115ª posição do ranking da ATP. Bellucci, que foi o tenista brasileiro mais bem ranqueado nos últimos anos, ocupa o lugar de 122 na lista.

"Só tenho a agradecer a todos os patrocinadores, a organização e dizer que darei meu máximo na quadra. Estou muito feliz com a oportunidade. As expectativas são ótimas, vou estar perto das pessoas com as quais trabalho e que me ajudam e estarei 100% preparado no dia do jogo", afirmou Feijão, que já foi o 84º do ranking, em 2011.

Com o convite, o brasileiro disputará a chave principal de um torneio de nível ATP 500 pela terceira vez na carreira. Para tanto, ele desistiu de competir no qualificatório de Buenos Aires, que está sendo realizado nesta semana.

Feijão e Bellucci são no momento os únicos brasileiros garantidos na chave principal do torneio masculino. Nas duplas, Bruno Soares e Marcelo Melo também entrarão em quadra. A competição contará ainda com os espanhóis Rafael Nadal, atual número 1 do mundo, e David Ferrer, entre outros tenistas do Top 20.