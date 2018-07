Feijão leva virada e cai na estreia do ATP 250 de Houston

O brasileiro João Souza, o Feijão, foi eliminado logo na sua partida de estreia no Torneio de Houston, ATP 250 norte-americano disputado em quadras de saibro. Número 1 do Brasil e 69º colocado no ranking, Feijão levou a virada e perdeu para o norte-americano Jack Sock (46º) por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/2, em 1 hora e 56 minutos.

Feijão e Sock fizeram um duelo equilibrado no primeiro set, com o brasileiro se dando melhor ao conseguir a única quebra de saque da parcial, no 11º game. Em seguida, ele confirmou o seu saque e fechou o set em 7/5. No segundo set, a situação se inverteu, com a única quebra de serviço sendo favorável a Sock, que venceu a parcial por 6/4.

O brasileiro largou melhor na parcial decisiva ao converter break point no terceiro game, fazendo 2/1. Depois, porém, Sock venceu cinco games seguidos, com três quebras de serviço, vencendo a parcial por 6/2 e a partida por 2 seta a 1. Agora, na segunda rodada do Torneio de Houston, o norte-americano terá pela frente o espanhol Roberto Bautista Agut.

A derrota de Feijão também selou o fim da participação brasileira na chave de simples desse ATP 250. Antes dele, também na terça-feira, Rogério Dutra Silva foi eliminado ao perder para o colombiano Santiago Giraldo com um duplo 6/2, enquanto Guilherme Clezar caiu em três sets para o sérvio Janko Tipsarevic.

Feijão, porém, ainda participa da chave de duplas em Houston. Ao lado do dominicano Victor Estrella Burgos, ele vai encarar o mexicano Santiago Gonzalez e o polonês Mariusz Fyrstemberg nesta quarta-feira.