Feijão leva virada e cai no qualificatório de Roland Garros

PARIS - O brasileiro João Souza, o Feijão, não resistiu à pressão do esloveno Blaz Kavcic e foi eliminado logo na primeira rodada do qualifying de Roland Garros, nesta quarta-feira. Ele começou bem a disputa, iniciada ainda na terça, mas paralisada pela chuva, mas levou a virada e acabou sendo despachado na estreia.

Feijão foi derrotado pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/4 e 6/2. Na terça, os dois tenistas estiveram em quadra somente até o primeiro game do terceiro set. Antes da chuva, Kavcic obteve a quebra de saque e ficou em vantagem para a continuação do jogo nesta quarta. O esloveno se manteve melhor na retomada, ao faturar nova quebra e encaminhar a vitória.

Com a derrota, o atual número 150 do mundo perdeu a chance de avançar no quali, sonhando com uma vaga participação na chave principal de Roland Garros. Em 2012, o brasileiro entrou direto na disputa, mas caiu na estreia. Nas demais edições do Grand Slam francês, Feijão não passara da segunda rodada do qualifying.

Agora restam apenas dois brasileiros com chances de entrar na chave principal, para fazer companhia a Thomaz Bellucci. Após vencerem na estreia, Rogério Dutra Silva enfrentará o argentino Facundo Bagnis na segunda rodada, enquanto André Ghem vai encarar o alemão Michael Berrer. Bellucci já está assegurado na chave por causa do ranking.