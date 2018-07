Feijão perde e está eliminado do quali de Roland Garros O tenista João Souza, o Feijão, foi eliminado nesta quinta-feira do torneio qualificatório de Roland Garros. O brasileiro perdeu na segunda rodada para Yuri Schukin, do Casaquistão, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 e 6/2.