Feijão surpreende, elimina favorito Robin Haase e avança no Brasil Open

SÃO PAULO - No mesmo dia em que perdeu o posto de número 1 do Brasil no ranking mundial, João Souza, o Feijão, conseguiu uma boa vitória no Brasil Open. Nesta segunda-feira, o número 129 do ranking mundial surpreendeu o holandês Robin Haase, quinto cabeça de chave, na estreia dos dois em São Paulo. O brasileiro venceu em 1h43min de partida, com parciais de 7/5 e 6/4.

Convidado dos organizadores, Feijão agora encara quem passar do confronto entre o Alajz Bedene, da Eslovênia, e o espanhol Albert Montañes. Os dois se enfrentam na terça-feira e, assim, Feijão só deve voltar à quadra do Ibirapuera na quarta-feira. Se avançar mais uma vez, pode enfrentar o segundo favorito Nicolás Almagro.

Pelo qualifying, também nesta segunda-feira, Rogério Dutra Silva, o Rogerinho, passou pelo argentino Diego Sebastian Schwartzman por 6/4 e 6/2 e se garantiu na chave principal. A estreia dele está programada para esta terça-feira, contra o espanhol Guilhermo Garcia-Lopez, sexto cabeça de chave e número 52 do ranking mundial.

Ainda nesta segunda-feira, em confronto argentino, Guido Pella, 113 do mundo, levou a melhor sobre o compatriota Leonardo Mayer (59.º do ranking), em partida de duas horas e meia, com 7/6 (7/4), 6/7 (7/3) e 7/6 (7/4).