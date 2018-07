Feijão vence Clezar e vai à chave principal em Gstaad

Após passar pelo qualifying, Feijão foi sorteado para enfrentar o holandês Robin Haase, 56º colocado no ranking da ATP, na primeira rodada do Torneio de Gstaad. O brasileiro, hoje o número 125 do mundo, já enfrentou o oponente uma vez e perdeu, no Torneio de Kitzbuhel, na Áustria, em 2011. Caso avance, Feijão será o adversário do sérvio Janko Tipsarevic na segunda rodada.

Além de Feijão, o Brasil também será representado no Torneio de Gstaad por Thomaz Bellucci, atual campeão do ATP 250. Ele vai estrear contra o argentino Federico Delbonis, vice-campeão do Torneio de Hamburgo neste domingo. Como estão do mesmo lado da chave, os brasileiros podem até se enfrentar nas quartas de final na Suíça.

Bellucci e Feijão já entram em quadra em Gstaad nesta segunda-feira, mas pela chave de duplas. Eles vão jogar juntos no torneio de suíço e estrearão contra os argentinos Lucas Arnold Ker e Juan Monaco, por volta das 9 horas (de Brasília).

O Brasil quase teve um terceiro representante em Gstaad. Wilson Leite, número 552 do mundo, se classificou para a última rodada do qualifying, mas acabou sendo eliminado ao perder para o checo Jan Hernych, 163º colocado no ranking da ATP, por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/3).