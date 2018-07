Feijão vence e pode encarar Bellucci nas oitavas no Ibirapuera

Em boa fase neste início de temporada, João Souza, o Feijão, estreou com vitória no Brasil Open nesta terça-feira. O tenista da casa derrotou o espanhol Pablo Carreño por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (8/6), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e avançou às oitavas de final do torneio de nível ATP 250.

Foi a terceira vez que Feijão avançou à segunda rodada, equivalente às oitavas, na competição. Nas edições anteriores, caiu diante dos espanhóis Albert Montanes (2014), Rafael Nadal (2013) e Nicolás Almagro (2011).

Desta vez, o tenista número 110 do ranking poderá ter pela frente um rival bem conhecido. Thomaz Bellucci, 63º do mundo, cruzará com o compatriota se vencer o eslovaco Martin Klizan ainda nesta terça, na rodada noturna. Os dois brasileiros já se enfrentaram três vezes, com duas vitórias de Bellucci. No circuito profissional, seria o primeiro duelo entre eles.

Feijão vive bom momento no circuito desde a temporada passada, quando ascendeu no ranking a partir de resultados consistentes em torneios de nível challenger. Neste ano, ele deve concentrar sua atenção nas competições de nível ATP. Nesta terça, ele obteve sua segunda vitória da temporada na chave principal de torneios deste nível - venceu duas no qualifying do ATP 250 de Sydney.