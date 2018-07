Feijão vence e será adversário da estreia de Nadal

SÃO PAULO - O brasileiro João Souza, o Feijão, derrotou o espanhol Ruben Ramirez Hidalgo nesta quarta-feira e avançou à segunda rodada do Brasil Open de tênis, na qual enfrentará o favorito Rafael Nadal, principal estrela do torneio. Para chegar à vitória, Feijão sequer precisou disputar dois sets, já que logo após a primeira parcial, vencida por ele por 7 a 6, Hidalgo precisou abandonar a partida por problemas físicos.

No primeiro set, o brasileiro teve muito trabalho diante do espanhol e só conseguiu a vitória no tie-break, por 8 a 6. Já no fim da parcial, Hidalgo sentiu dores nas costas e chegou a ser atendido pelo médico. No entanto, foi outro problema físico que o tirou da partida. Logo no primeiro game do segundo set, ao tentar uma devolução, ele torceu o pé, desistiu da partida e precisou ser carregado para os vestiários.

Com o resultado, Feijão, número 140 do mundo que passou pelo qualifying para chegar à chave principal do torneio, vai encarar o cabeça de chave número 1: Rafael Nadal. O espanhol é a principal atração da competição, a segunda que ele disputa após se recuperar de problemas no joelho esquerdo - foi vice-campeão no Torneio de Viña del Mar, no Chile, no último domingo.

O brasileiro reconhece que será o jogo mais importante de sua carreira e promete empenho para fazer um jogo equilibrado com o tenista número 5 do ranking da ATP. "Vai ser o maior jogo da minha vida. Vou entrar para ganhar e tenho certeza que a torcida vai torcer para mim. Estou muito confiante e vou entrar para bater de frente"

O tenista ainda admite que já havia pensado sobre a partida contra Nadal, mas sabia que a trajetória seria longa e teria fortes adversários pelo caminho. "Meu objetivo era primeiro passar pelo qualifying, pela primeira partida. Passei por uma, duas, três, e quando saiu o sorteio vi que poderia enfrentá-lo. Claro que você acaba pensando (em enfrentar o Nadal), mas antes tinha que passar pelo Ramirez, que não ia ser um jogo fácil."

Na outra partida já encerrada desta quarta-feira, o espanhol Albert Montañés derrotou o italiano Paolo Lorenzi por 2 sets a 0, com duplo 6/4, e também avançou à segunda rodada do Brasil Open. Agora ele terá pela frente seu compatriota Pablo Andujar, que passou por Santiago Giraldo na rodada inicial.