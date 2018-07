Feito histórico de Guga no tênis completa 10 anos No dia 3 de dezembro de 2000, há exatos 10 anos, Gustavo Kuerten escreveu definitivamente o seu nome na história do tênis. Ao conquistar na Masters Cup o título mais importante da sua carreira, que ainda teve um tricampeonato de Roland Garros, o brasileiro acabou assumindo a liderança do ranking mundial. "Foi o maior momento da minha carreira, a conquista de maior valor", relembra Guga.