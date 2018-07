Feliciano López bate argentino em estreia no Torneio de Gstaad

Um dos tenistas mais experientes da chave de Gstaad, o espanhol Feliciano López não decepcionou na estreia, no torneio suíço de nível ATP 250. Nesta terça-feira, o oitavo cabeça de chave derrotou o argentino Federico Delbonis pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3).

López, atual 66º do ranking, dominou o rival a partir do seu bom serviço. Foram 11 aces, mesmo no saibro, e aproveitamento de até 83% dos pontos quando jogou com o primeiro saque. Assim, não perdeu o saque em nenhum momento da partida. E precisou de apenas uma quebra para sacramentar a vitória, após 1h28min de duelo.

Na segunda rodada, que já equivale às oitavas de final, o ex-número 12 do mundo vai enfrentar o compatriota Oriol Roca Batalla, que é "lucky loser".

Outro espanhol na chave principal, Nicolás Almagro se despediu logo na estreia. Buscando se restabelecer no circuito, o atual número 661 caiu diante do local Marc-Andrea Huesler por 2 a 1, com parciais de 7/6 (10/8), 3/6 e 7/6 (7/4). Almagro já foi o nono colocado do ranking.

Ainda nesta terça, o argentino Facundo Bagnis despachou o português João Sousa, sexto cabeça de chave, por 4/6, 6/3 e 7/5. Outro pré-classificado a cair foi o holandês Robin Haase, superado pelo croata Viktor Galovic por 6/1, 3/6 e 6/3.

Já o italiano Matteo Berrettini bateu o moldávio Radu Albot por 6/4 e 6/2, enquanto o sérvio Laslo Djere eliminou o usbeque Denis Istomin por 7/6 (8/6) e 7/5.