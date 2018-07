Fernando Verdasco chama algoz de 17 anos de mal-educado

Eliminado nesta terça-feira do Torneio de Barcelona, o espanhol Fernando Verdasco acusou o russo Andrey Rublev, de apenas 17 anos, de ser mal-educado devido à comemoração pela vitória ser considerada exagerada. O jovem, que veio do qualifying, levou a melhor sobre o tenista 14 anos mais velho por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/3, em 1 hora e 33 minutos, e agora pegará o italiano Fabio Fognini.

Verdasco preferiu não detalhar o comportamento que o desagradou, dizendo apenas que se mostrou surpreso com a "má educação do rival". Rublev, número 329 do mundo, se defendeu de qualquer acusação. "Fico completamente louco quando faço alguns pontos, mas se Cristiano Ronaldo fica assim (quando marca gols), por que eu não posso fazer o mesmo? É meu jeito de ser", afirmou o jovem russo.

Rublev preferiu minimizar as palavras duras de Verdasco, admitindo que conquistou um resultado além do esperado e que, para o espanhol, o golpe de ser derrotado tão precocemente em seu país para um tenista de 17 anos deve ter sido muito forte. "Para mim é incrível ter ganho de um dos melhores tenistas do circuito. Sobre as palavras de Verdasco, não sei ao que ele se refere, me chamando de mal-educado, mas ele não esteve em um bom nível e para ele não deve ser fácil enfrentar um jogador jovem como eu e perder", disse.