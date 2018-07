Fernando Verdasco vence e vai encarar sul-africano em Estoril

ESTORIL - Cabeça de chave número 2 do Torneio de Estoril, o espanhol Fernando Verdasco confirmou o seu favoritismo nesta quinta-feira ao vencer o português Frederico Gil por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/5), e avançar às quartas de final do ATP 250 disputado em quadras de saibro.

Com o triunfo obtido na sua estreia em Portugal, Verdasco jogará por um lugar na semifinal contra o sul-africano Kevin Anderson, sétimo cabeça de chave, que nesta quinta bateu o romeno Victor Hanescu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Atualmente na 15.ª colocação do ranking mundial, o ex-top 10 Verdasco enfrentará Anderson, hoje o 34.º da ATP, pela primeira vez no circuito profissional. Frederico Gil, por sua vez, foi derrotado no primeiro duelo que travou com o tenista espanhol.

Outros dois cabeças de chave que garantiram vaga nas quartas de final nesta quinta. Um deles foi o francês Gilles Simon, pré-classificado como quarto maior favorito, que superou com facilidade o argentino Carlos Berlocq com parciais de 6/2 e 6/1. Com isso, ele irá encarar nesta sexta o canadense Milos Raonic, cabeça 5, que aplicou duplo 6/3 sobre o português João Sousa.

Também classificado para as quartas de final, o brasileiro Thomaz Bellucci viveu um dia apenas de treinos e volta à quadra nesta sexta-feira, quando enfrentará o uruguaio Pablo Cuevas na luta por uma vaga na semifinal. Quem vencer o duelo irá encarar o ganhador do confronto entre o sueco Robin Soderling, cabeça de chave número 1, e o argentino Juan Martín del Potro, oitavo maior favorito do torneio.