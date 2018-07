Ferrer arrasa alemão de 17 anos e faz final no ATP 500 de Hamburgo

O espanhol David Ferrer espantou a zebra para se garantir na decisão do Torneio de Hamburgo, ATP 500 alemão disputado em quadras de saibro. Neste sábado, frustrando a torcida local, o número 7 do mundo massacrou o alemão Alexander Zverev, de apenas 17 anos e 285º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/1.

Experiente, Ferrer não teve dificuldades em definir a partida em apenas 55 minutos. No primeiro set, o espanhol teve o seu saque ameaçado duas vezes, mas se safou e converteu três break points para aplicar um "pneu". Depois, na segunda parcial, foi soberano no seu serviço e aproveitou duas de quatro break points para fechar a parcial em 6/1 e o jogo em 2 sets a 0.

Além de Zverev, outro tenista alemão foi eliminado nas semifinais em Hamburgo. No outro jogo do dia, Philipp Kohlschreiber, número 26 do mundo, perdeu para o argentino Leonardo Mayer, 46.º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em 1 hora e 28 minutos.

Neste domingo, Ferrer vai disputar a 44.ª decisão da sua carreira e tentará faturar o seu 22.º título. Mayer ainda não foi campeão e vai disputar a sua segunda final. Esta será o segundo duelo entre os tenistas latinos. No primeiro, em 2012, o espanhol se deu melhor.

DUPLAS

Classificados desde sexta-feira para a decisão de duplas do Torneio de Hamburgo, o brasileiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya conheceram seus rivais na final. Eles vão enfrentar o croata Marin Draganja e o romeno Florin Mergea, que bateram o britânico Jamie Murray e o australiano John Peers (6/1 e 6/3).