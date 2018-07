Ferrer arrasa alemão e fatura título em Hertogenbosch

Ferrer chegou ao seu 15º título da carreira e ao quarto da temporada. Neste ano, foi campeão em Auckland, Buenos Aires e Acapulco. Ele ainda acumulou seu segundo troféu na grama - o primeiro foi conquistado justamente em Hertogenbosch, em 2008.

Diante do número 145 do ranking, o sexto colocado não teve dificuldade para se impor na final deste sábado. Faturou duas quebras de saque no set inicial e, mesmo sofrendo uma quebra, não foi ameaçado pelo rival.

No segundo set, apostou no saque para fazer a diferença. Acertou 89% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Assim, não teve o fundamento ameaçado e encaminhou a vitória ao faturar uma quebra em quatro chances cedidas pelo alemão.

Embalado, Ferrer fará sua estreia em Wimbledon, que terá início na segunda-feira, contra outro alemão, Dustin Brown.