Ferrer arrasa Djokovic e avança à semi no ATP Finals

Único tenista com duas vitórias no Grupo A, Ferrer se tornou o primeiro da chave a avançar no torneio que reúne os oito melhores da temporada. O espanhol, contudo, ainda terá que esperar pelos resultados da rodada final para saber sua colocação no grupo. Somente os dois primeiros se classificam para as semifinais.

Djokovic e o checo Tomas Berdych estão na briga pela outra vaga da chave. O sérvio Janko Tipsarevic, substituto de Murray, que abandonou o torneio, não tem chances de classificação por ter um jogo a menos que os demais. A última rodada terá Ferrer x Berdych e Djokovic x Tipsarevic.

Nesta quarta, Ferrer não tomou conhecimento do número 1 do mundo. Depois de um início equilibrado, aproveitou a irregularidade de Djokovic para faturar duas quebras de saque seguidas e fechar o set inicial em 6/3.

Embalado, o espanhol se impôs no serviço do rival logo no início do segundo set e não teve dificuldade para abrir 3/0. Sem esboçar reação, Djokovic sofreu nova quebra de saque e foi derrotado após 1h15min de partida. Ao todo, o sérvio registrou 33 erros não forçados, contra apenas 11 de Ferrer.

Djokovic sofreu apenas a sua quinta derrota no ano, marcado pela conquista de três torneios de Grand Slam e pela ascensão ao topo do ranking. O sérvio acumula 70 vitórias em 2011.

Nesta quinta-feira, o Grupo B definirá o segundo classificado para a semifinal. O suíço Roger Federer, já garantido na fase seguinte, enfrentará o eliminado Mardy Fish ao meio-dia (horário de Brasília). O espanhol Rafael Nadal vai encarar o francês Jo-Wilfried Tsonga às 18 horas.