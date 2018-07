Ferrer bate Almagro e encara Fognini em Buenos Aires

BUENOS AIRES - Cada vez mais embalado no saibro de Buenos Aires, o espanhol David Ferrer não teve problemas para faturar mais uma vitória sobre o "freguês" e compatriota Nicolas Almagro. Em busca do tricampeonato no torneio argentino, Ferrer venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2 e se garantiu em mais uma final na competição sul-americana.

Ferrer obteve neste sábado sua 15.ª vitória sobre Almagro no circuito profissional. O rival, que nunca venceu o compatriota, não conseguiu neutralizar a consistência do favorito e foi eliminado após levar quatro quebras de saque na segunda semifinal deste sábado.

No domingo, Ferrer vai buscar o tricampeonato, o 21.º título da carreira e o primeiro troféu na temporada 2014. Mas, para alcançar mais esta conquista, o espanhol terá que superar o italiano Fabio Fognini, uma das sensações deste início de ano.

Atual número 14 do mundo, o tenista da Itália avançou à final ao eliminar o espanhol Tommy Robredo por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 6/3. Será sua quinta decisão em quadras de saibro desde a disputa de Roland Garros, em maio do ano passado. Neste ano, Fognini já brilhou ao conquistar o Torneio de Viña del Mar, no Chile, na semana passada. Agora ele sonha com seu quarto troféu no circuito da ATP.