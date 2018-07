Ferrer bate Almagro e fatura Torneio de Buenos Aires

Esse foi o 13.º título de simples da carreira de Ferrer, sendo o segundo neste ano, no qual ele também foi campeão do Torneio de Auckland, na Nova Zelândia. Almagro, por sua vez, vinha embalado pela conquista do Brasil Open na semana passada, mas amargou neste domingo a sua nona derrota em nove confrontos com Ferrer.

Essa também foi a primeira vez que Ferrer se sagrou campeão em Buenos Aires, torneio que faz parte do calendário de saibro que visa principalmente a disputa de Roland Garros, segundo Grand Slam do ano e principal competição realizada nesta superfície.

Neste domingo, Almagro começou melhor, quebrando uma vez o saque do seu compatriota e encaminhando a vitória no primeiro set. A partir da segunda parcial, porém, Ferrer reagiu, devolveu a quebra no início e manteve os seus serviços para empatar o jogo e forçar o terceiro set. E, no desempate, Ferrer aproveitou duas de cinco chances de quebrar o saque de seu adversário para emplacar o triunfo com um 6/2.